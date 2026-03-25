Rize'de 2 firari hükümlü yakalandı
Rize'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, İyidere ve Ardeşen ilçelerinde haklarında 6 yıl 8 ay ile 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlüyü yakaladı.
Kaynak: AA / Fikret Delal