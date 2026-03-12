Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fikret Delal