Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Rize'de 13 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Rize'de hakkında 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 13 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
