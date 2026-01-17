Rize'de firari hükümlü yakalandı
Rize'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güneysu ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (51) yakalandı.
Hükümlü, Rize Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel