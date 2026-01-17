Haberler

Rize'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Rize'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli firari hükümlü, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Rize'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güneysu ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (51) yakalandı.

Hükümlü, Rize Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
