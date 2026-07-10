Haberler

Rize'de drift atan 2 sürücüye 301 bin lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift atan 2 sürücüye toplam 301 bin lira trafik cezası kesildi, ehliyetlerine 2 ay el konuldu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift atan 2 sürücüye, toplam 301 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından, sürücülerin drift videoları paylaşıldı.

Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda her iki araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalanmış, yakalanan sürücülere drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücülerin belgelerine iki ay süreyle geçici olarak el konulmuştur. " ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı
Messi'ye savaş açan son isim Mbappe

Messi'ye savaş açan son isim Mbappe!
Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu