Rize'de Dere Suyunun Rengi Kırmızıya Dönüştü

Rize'de Dere Suyunun Rengi Kırmızıya Dönüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde dere suyu bilinmeyen bir nedenle kırmızı renge dönüştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve sudan numuneler alındı.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde bulunan ve rengi bir süre kırmızıya dönen dereden numune alınarak, inceleme başlatıldı.

Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi kırsalında, dün öğle saatlerinde dere yatağından akan suyun rengi bilinmeyen nedenle kırmızıya dönüştü. Çevrede bulunan Mevlüt Ak, kırmızı renkte, yer yer köpük şeklini alan suyun aktığı dereyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dere suyu bir süre sonra normale dönerken, görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneleri incelemeye aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik koordinesinde Güneysu Kaymakamlığı, Güneysu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde saha incelemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Sudan alınan numunelerin incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Çevreden numuneler alınmıştır. Ulucami Mahallesi muhtarı ve videoyu çeken vatandaş ile yapılan görüşmeler neticesinde videonun çekildiği alan tespit edilmiştir. Belirlenen noktada yapılan incelemeler sonucunda derenin doğal akışında olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik unsuruna rastlanmadığı, dere yatağının üst kotlarında ise konut ya da sanayi yerleşimi bulunmadığı anlaşılmıştır. Sahada yapılan tüm gözlemler ve analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür duyarlılıkları memnuniyetle karşılanmakta olup, benzer durumlarda ilgili kurumlarımızla ivedilikle irtibata geçilmesi önemle rica olunur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu

Lise öğrencisi evinde korkunç halde bulundu
Bir Gece Masalı dizisi için şaşırtan final kararı!

ATV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir

Cumhur İttifakı ortağı erken seçim için tarih verdi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.