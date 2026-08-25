Haberler

Rize'de Denizde Boğulma Tehlikesi: Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti, Diğeri Aranıyor

Rize'de Denizde Boğulma Tehlikesi: Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti, Diğeri Aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde dalgalara kapılan iki kardeşten Ahmet Ertuğrul Önder (16) sahildekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Küçük kardeş Arif Kerem Önder (11) ise gözden kayboldu; arama çalışmaları devam ediyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde denizde dalgalarla açığa sürüklenerek boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten Ahmet Ertuğrul Önder (16) sahildekiler tarafından sudan çıkarılırken, Arif Kerem Önder (11) ise gözden kayboldu. Ahmet Ertuğrul Önder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kardeşi için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Olay, ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem Önder, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı. 2 kardeş akıntıyı kapılırken, sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, akıntıya kapılan kardeşi Arif Kerem Önder gözlerden kayboldu.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul Önder, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dalgalar arasında kaybolan Arif Kerem Önder'i bulmak için su altında ve su üstünde arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak kehanet

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
İBB Davası'nda kritik ifade: 5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince ceza kesildi

"5 milyon Euro rüşvet istendi, vermeyince..."