Haberler

Rize'de uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti

Rize'de uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde cipin dere yatağına yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin Fındıklı Belediyesi Meclis üyesinin de bulunduğu ve olayın ardından yapılan aramalarla cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde cipin dere yatağına yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü.

Gürcüdüzü Yaylası'na dün sabah saatlerinde gitmek üzere cip ile yola çıkan sürücü Turgay Erdoğan (47) ile beraberindeki Muhsin Aytemiz'den (65) haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama sonucu, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta uçuruma yuvarlanan cip dere yatağının içerisinde bulundu.

Cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Aytemiz ile Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak