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Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı

Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'in cansız bedenini dereden çıkarma çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personeli hayatını kaybetti, 4 personel kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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