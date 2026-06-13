Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 3 personel kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'in cansız bedenini dereden çıkarma çalışmaları sırasında botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personeli hayatını kaybetti, 4 personel kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.
Mehmet Can PEÇE/RİZE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı