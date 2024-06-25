Rize'de Banka Şubesinde Mahsur Kalan Bisiklet
Rize'de bir banka şubesinin kapısına mesai bittiği düşünülerek kilitlenen bisiklet, içerideki personele zor anlar yaşattı. Bankada mahsur kalan çalışanlar, bisikletin sahibinin gelmesini bekledi.
Rize'de bir banka şubesinin kapısına mesai bittiği düşünülerek kilitlenen bisiklet, içerideki personele zor anlar yaşattı.
Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, bisikletini mesainin bittiğini düşündüğü banka şubesinin kapı koluna kilitleyerek uzaklaştı.
Bu sırada şubede bulunan personel, işlerini tamamlayarak bankadan ayrılmak istediğinde bisikleti farketti.
Bankada mahsur kalan çalışanlar, bisikletin sahibinin gelebileceği düşüncesiyle bir süre bekledi. Personel, sahibine ulaşamadıkları bisikletin kilidini kırarak dışarı çıkabildi.
Olaya tanık olan Hasan Kolay, cep telefonuyla bu anları kaydetti.
Hasan Kolay, kayıt sırasında yaşananları, "İlginç olay, bu ancak Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığını sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı." sözleriyle yorumladı.