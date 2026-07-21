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Rize'de bir kişinin anne ayı ve yavrularından kaçış anları güvenlik kamerasında

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir vatandaş, anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede daha önce yaralı bir ayı görülmüştü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde anne ayı ve yavrularından kaçan vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe merkezinde yaşanan olayda bir vatandaş anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı.

Hızla bölgeden uzaklaşan vatandaş bir süre annne ayı ve yavrularınca takip edildi.

Vatandaşın endişeli anlar yaşadığı söz konusu olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe merkezinde kısa süre önce yaralı bir ayının görüntülenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu
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