Haberler

Rektörlükten Akademisyene Soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Üniversite, paylaşımların kurumsal görüşü yansıtmadığını, ayrıştırıcı söylemlere karşı olduğunu açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle bir akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı.

Üniversitenin, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir. Üniversitemiz, toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun
Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar

Maç biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşım
Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!