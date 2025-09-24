Rize'de Ağaç Keserken Devrilen Ağaç Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde ağaç kesen Hızır Küçük (61), devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Küçük'ün öldüğünü belirledi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın altına kalan kişi hayatını kaybetti.
Büyükköy beldesinde ağaç kesen Hızır Küçük (61), devrilen ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel