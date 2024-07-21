Üye Girişi
Haberler

Rize'de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde aç 5 domuz, ilçe merkezine kadar inerek karayoluna çıktı. Domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

Rize'de aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde aç 5 domuz, ilçe merkezine kadar inerek karayoluna çıktı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde 5 tane domuz yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Güneysu-Rize karayoluna giren domuzlar bir müddet karayolu üzerinde koşturdu. Bir an olsun bir birinden ayrılmayan domuzlar o esnada yoldan geçen sürücülerinde dikkatini çekti. Aç kaldıkları için ilçe merkezine kadar inen yaban domuzu sürüsü bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsü ile karşılaşan vatandaşlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güneysu Rize Hayvanlar Olay Yaşam Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title