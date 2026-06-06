Haberler

Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Çiftekavak Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken dairede hasar oluştu.

Rize'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftekavak Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir bloğun 7'nci katında yer alan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir

İki dünya starının ismini verdi, binlerce taraftarı ayağa kaldırdı
HÜDA PAR Genel Başkan Danışmanı Hamdullah Er'den Rahmi Koç'a: Kürt kadının onuru yedi ceddini ihya eder

Cumhur İttifakı ortağından Rahmi Koç'a tepki!
Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi
Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü