Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Rize'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftekavak Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir bloğun 7'nci katında yer alan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.