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Rize'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Rize'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Rize'de Tophane Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edilirken, olay paniğe yol açtı.

Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Tophane Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bina sakinlerinden Kemal Baltacı, gazetecilere, sabah saatlerinde çıkan yangınla panik yaşadıklarını söyledi.

Baltacı, "Eskiden yangınları söndürürdük şimdi insanlarımız balkonlara çıkmaya başladı. En ufak bir yangında insanlar paniğe kapılıyor. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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