Haberler

Rize'de içme suyu hattının yaklaşık 250 kilometrelik bölümü yenilenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ile 450 kilometrelik içme suyu hattının 250 kilometrelik kısmının yenileneceğini ve gelecekte hizmet verecek şebeke hattının kurulumuna başlanacağını duyurdu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Dünya Bankası'ndan sağlanan 37 milyon avroluk krediyle yürütülen içme suyu projesi kapsamında 450 kilometrelik hattın 250 kilometreden fazlasının yenileneceğini bildirdi.

Metin, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'de gelecek 50 yıla hizmet edecek bir şebeke hattı kuracaklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında depoların da yenileneceğini aktaran Metin, "Yaklaşık 6 deponun kapasitelerini artırıyoruz. 200 tonluk depolar, bin tonluk depolara dönüşüyor. 2 bin tonluk depolar neredeyse 6-7 bin tonluk depolara dönüşecek. Bu, bizim su tutma havzamızı da hazinemizi de artırmış olacak." ifadelerini kullandı.

Metin, uzaktan yönetim sistemi, çelik ve duktil boru değişimleriyle kayıp kaçağı da minimize etmeye çalışacaklarını kaydetti.

Çalışmaların her lokasyonda 1-2 ay sürebileceğini belirten Metin, şu değerlendirmede bulundu:

"Oradaki mahallelerimizi, yollarımızı, vatandaşlarımızı rahatsız edeceğiz. Bu rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diliyoruz. Birkaç aylık rahatsızlık bizim gelecekteki 50 yıllık su ihtiyacımızı garanti altına almış olacak."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı

Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar