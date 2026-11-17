Rize Çamlıhemşin'de kar sonrası Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarındaki yayla evleri, çam ormanları ve zirveler kar manzarasıyla dronla görüntülendi.
Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Çamlıhemşin ilçesinde, doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalarda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Beyaza bürünen yayla evleri, çam ormanları ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.
Kaynak: AA