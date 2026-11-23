Rize Çamlıhemşin'de kar etkili oldu, Kavrun'da kalınlık 30 santimetreyi bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu; kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Yaylada yollar ve evler karla kaplanırken bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlandı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yaylada, yollar ve evler karla kaplandı.
Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'na yağan karla birlikte yeşil örtü beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı bölgede bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının ardından evler ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı