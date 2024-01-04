Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanlığında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Metin, haber kategorisinde Osmancan Gündoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", çevre ve yaşamda İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Tamam mı devam mı" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" ve Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" adlı karesini seçen Metin, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Belal Khaled'in "Anneye son bakış" fotoğrafı için oy kullandı.

Metin, 2023 yılının çok büyük acılarla geçtiğini belirterek, Anadolu Ajansı'nın gelenekleşen, her sene yapılan çalışmayla tarihi hatırlattığını söyledi.

Fotoğrafların tarihe not düşen belgeler olduğunu, yıllarca insanlığa somut anlamda bir şeyler anlatacaklarını ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar sadece karşı taraftaki objeleri çekme anlamındaki görüntü değil, arkasında bir devlet, bir dram, bir yaşanmışlık, bir mağlubiyet, galibiyet gibi duyguları da saklıyor. Fotoğraflar, 2023'te detaylarıyla yaşadığımız için bize çok anlamlı geliyor. Sadece bir fotoğraf karesinin ötesinde bir ülkeyi, bir şehri, bir aileyi, bir yaşamı görüyoruz. Aynı zamanda gururlandığımız fotoğraflar da var. Bizim için 100 yıldır beklediğimiz, özlemlerimizi gideren fotoğraflar. Seçebilmek zordu ama bizim duygularımıza, kişisel anlamda en fazla dokunan fotoğrafları seçmeye çalıştık. Fotoğraflar belki de birçok alınması gereken ders, nasihat, ibret niteliğinde mesaj verdiği için tebrik ediyoruz."