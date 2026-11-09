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Rize Ayder'de kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, manzara dronla görüntülendi

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Rize Ayder'de kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, manzara dronla görüntülendi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü; 1350 metre yükseklikteki yaylada kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Yeşil bitki örtüsünün beyaz örtüyle kaplandığı seyirlik manzara dron kamerasıyla görüntülendi.

RİZE'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla görüntülendi.

Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikteki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yaylada, yeşil bitki örtüsü beyaz örtüyle kaplandı. Seyirlik manzara dron kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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