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Rıza Saka, İstanbul 2 Nolu Barosu başkanlığı mazbatasını törenle aldı

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İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Rıza Saka, mazbatasını törenle aldı. Törende mazbatayı İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hayrullah Kut verdi; Saka, seçim sürecinin karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini belirtti.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığına seçilen Rıza Saka mazbatasını aldı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda mazbata töreni düzenlendi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hayrullah Kut, törende Saka'ya mazbatasını verdi.

Saka, yaptığı konuşmada karşılıklı saygı çerçevesinde bir seçim süreci geçirdiklerini ve İstanbul 2 Nolu Barosu üyelerinin bu görevi kendisine tevdi ettiğini belirtti.

Seçimlerin artık geride kaldığını ve rekabetin sona erdiğini ifade eden Saka, birlikte hizmete devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yönetimle fotoğraf çekilmesinin ardından program son buldu.

Kaynak: AA
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