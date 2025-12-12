Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten Vezirköprülü sporculara moral desteği

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularıyla çevrim içi ortamda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Takımı sporcularından 12 yaşındaki Hamza Fırat Celiloğlu'nun uzun süredir kurduğu, "Rıza Kayaalp ile görüşme hayali" gerçekleşti.

Kayaalp'i karşısında gören genç sporcu, duygu dolu anlar yaşadı.

Genç sporcularla sohbet eden Kayaalp, antrenmanların önemine dikkati çekerek, "Şampiyonluk yolunda çok çalışmanız gerekiyor." dedi.

Hamza Fırat Celiloğlu ise Kayaalp'e yönelik, "Rıza abi, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Seni örnek alıyorum. Senin gibi büyük bir şampiyon olmak istiyorum. Seni Vezirköprü'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayaalp, genç sporcunun davetine karşılık vererek, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ardından mayıs-haziran aylarında Vezirköprü'ye gelmeye çalışacağını söyledi.

Genç güreşçiler, verdiği moral desteği için Rıza Kayaalp'e teşekkür etti.

Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Sezai Yılmaz da antrenman sırasında sporculara eşlik ederek destek verdi.