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Suudi Arabistan'daki yangında 4 Türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı

Suudi Arabistan'daki yangında 4 Türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, Hatay'dan çalışmak için giden 4 işçi yaşamını yitirdi. Cenazelerin resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da çıkan yangında Hataylı 4 işçinin hayatını kaybettiği ev, görüntülendi.

Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü. İncelemede, Hatay'dan Riyad'a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçilerin cenazelerinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Öte yandan işçilerin hayatını kaybettiği evin görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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