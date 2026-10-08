Haberler

Riyad'da imha edilen füzenin şarapnelleri anaokulu ve tıp merkezinde hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hava savunma sistemleriyle imha edilen balistik füzenin şarapnelleri bir anaokulu ve tıp merkezine düştü. Sivil Savunma Müdürlüğü, okul ve tıp merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin anaokulu ve tıp merkezinde hasara neden olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiği ancak bazı şarapnellerin yerleşim alanlarına düştüğüne işaret edildi.

Başkent Riyad'da engellenerek imha edilen balistik füzenin şarapnellerinin bir anaokulunun ve tıp merkezinin üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, söz konusu okul ve tıp merkezinde hasar oluştuğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), dün ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Suçu çok ağır! 70 yaşındaki şahıs ormanda yakalandı

Yaşı: 70! Ormanda yakalandı, muhtemelen içeriden hiç çıkamayacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Kocaeli'de araba parası yüzünden baba ile oğlunu öldüren 76 yaşındaki sanığa 27,5 yıl hapis! Kanser nedeniyle tutuklanmadı

Baba ile oğlunu öldüren sanık 27,5 yıl aldı ama tutuklanmadı
Hopa'da tır parkında heyelan! Aracını kurtarmaya çalışan kişi feci şekilde can verdi

Aracını kurtarmak isterken korkunç şekilde can verdi
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Eskişehir'de 15 yaşındaki kızdan annesine son mesaj: 40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver

Annesine attığı son mesaj ürküttü! Yurtta dedi ama kaydı yok
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı

Bu iş bu kadar! Barış Alper imzayı atıyor
TFF'de istifa iddiası! Hacıosmanoğlu için cuma gününü işaret etti

Hacıosmanoğlu'nun istifası için gün verdi