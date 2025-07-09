Rip Akıntısına Kapılan 2 Genç Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik Plajı'nda rip akıntısına kapılan 2 genç, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çevlik Plajı'nda denize giren 2 genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 2 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.