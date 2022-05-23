RİO DE JANEİRO - "Robotların 100 Yılı" sergisi

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri robotların yüzüncü yılını kutlayan uluslararası bir sergiye ev sahipliği yaptı. "Robotların 100 Yılı" adlı sergide, Belçikalı sanatçı Patrick Tresset tarafından tasarlanan ve ziyaretçileri betimleyen "çizim robotu" da sergilendi. Sergi, şehrin güneyindeki Oi Futuro şirketinin genel merkezinde gerçekleştirildi.