RİO DE JANEİRO - &quot;Robotların 100 Yılı&quot; sergisi - Haberler

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RİO DE JANEİRO - "Robotların 100 Yılı" sergisi

AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri robotların yüzüncü yılını kutlayan uluslararası bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri robotların yüzüncü yılını kutlayan uluslararası bir sergiye ev sahipliği yaptı. "Robotların 100 Yılı" adlı sergide, Belçikalı sanatçı Patrick Tresset tarafından tasarlanan ve ziyaretçileri betimleyen "çizim robotu" da sergilendi. Sergi, şehrin güneyindeki Oi Futuro şirketinin genel merkezinde gerçekleştirildi.

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Brezilya, Rio, Güncel, Haberler

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