RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları
AA - Fabio Teixeira - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dans provalarından detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor.
Dans provalarından detaylar
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Mocidade Independente de Padre Miguel samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.