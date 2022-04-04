RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları

AA - Fabio Teixeira - Güncel
 - Güncelleme:

Dans provalarından detaylar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor.

Dans provalarından detaylar

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Mocidade Independente de Padre Miguel samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Brezilya, Nisan, Dans, Rio, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title