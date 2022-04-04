RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dans okulu provaları

Dans provalarından detaylar

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan dolayı Nisan ayına ertelenen karnavaldaki geçit töreni için hazırlıklar devam ediyor. Mocidade Independente de Padre Miguel samba okulu dansçıları renkli kostümler ve makyajlarla provalara katıldı.