RİO DE JANEIRO - Brezilya'da akaryakıt fiyatlarındaki düşüş, halkı memnun etti
AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, ülkede yapılan vergi düzenlemesi dolayısıyla akaryakıtta meydana gelen indirimi Rio de Janerio'da bulunan dev enerji şirketi Petrobras Genel Müdürlüğü'nün önünde toplanarak kutladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, ülkede yapılan vergi düzenlemesi dolayısıyla akaryakıtta meydana gelen indirimi Rio de Janerio'da bulunan dev enerji şirketi Petrobras Genel Müdürlüğü'nün önünde toplanarak kutladı.
AA / Fabio Teixeira - Güncel