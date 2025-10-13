Avukat Rezan Epözdemir Hakkında Soruşturma Tamamlandı
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak savcılık, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Soruşturmanın sonuçlanması, yargı sürecinin ilerlemesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel