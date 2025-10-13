Haberler

Avukat Rezan Epözdemir Hakkında Soruşturma Tamamlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak savcılık, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti. Soruşturmanın sonuçlanması, yargı sürecinin ilerlemesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.