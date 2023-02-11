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Rezidans enkazına gelen CHP'li heyete, vatandaşlardan 'arama- kurtarma' yetersiz tepkisi

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Rezidans enkazına gelen CHP'li heyete, vatandaşlardan 'arama- kurtarma' yetersiz tepkisi

HATAY'da, depremin ardından yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alana gelen, aralarında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve yanındaki heyete, enkaz altında bulunanların yakınları, arama- kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

HATAY'da, depremin ardından yıkılan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alana gelen, aralarında CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve yanındaki heyete, enkaz altında bulunanların yakınları, arama- kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, beraberindeki heyetle birlikte yıkılan Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alana geldi. İncelemelerde bulunan Güzelmansur ve beraberindeki heyet, enkaz altında kalanların yakınları ile sohbet etti. Bu sırada bazı kişiler, arama- kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, heyettekilere tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Güzelmansur ve beraberindeki heyet alandan ayrılırken, bir kişi araçlarına tekme attı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Rönesans Rezidans Hatay Güncel Haberler

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