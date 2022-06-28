Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi - Haberler

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Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab, ABD'de cezaevinde yattıktan sonra itirafçı olup serbest kalmıştı. Hayatına Aaron Goldsmith adıyla ABD'de devam eden Zarrab, aylar sonra genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi.

2016'da ABD'de kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen, sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıkmış ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilmişti. Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu bilgisine ulaşılan Zarrab aylar sonra ortaya çıktı.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Reza Zarrab yani Aaron Goldsmith, 20 dönümlük çiftliğinde şampiyon bir binici olan yeni sevgilisi Carolina Roffman'la da görüntü vermişti. Ancak Zarrab bu fotoğrafları yeni ismi ifşa olunca sosyal medya hesaplarından silmişti.

Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

GENÇ BİR KADINLA YEMEK YEDİ

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'le de anılan Zarrab, Miami'de genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Zarrab'ın gecenin ilerleyen saatlerinde genç kadınla oldukça samimi anlar yaşadığı iddia edildi.

Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

Kaynak: Magazinburada

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Ebru Gündeş Miami Güncel Haberler

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