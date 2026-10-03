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Reyhanlı saldırısının faillerinden THKP-C'li Hatay'da yakalandı

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Reyhanlı saldırısının faillerinden THKP-C'li Hatay'da yakalandı
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MİHRAÇ URAL'IN DA YAKALANMASINI SABIRLA BEKLİYORUZHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen 2 ayrı bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında, faillerden THKP-C’li terörist Bülent Dükancı’nın yakalanması sevinçle karşılandı.

MİHRAÇ URAL'IN DA YAKALANMASINI SABIRLA BEKLİYORUZ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen 2 ayrı bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında, faillerden THKP-C'li terörist Bülent Dükancı'nın yakalanması sevinçle karşılandı. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dernek binasında yaptığı açıklamada "11 Mayıs 2013'te iki patlama sonucunda 53 şehit verdik. Daha sonra devletimiz büyük bir özveriyle katilleri yakaladı. Mahkemeler görüldü, çoğu müebbet hapis yedi. Bilindiği gibi bundan iki gün önce de Reyhanlı patlamasını düzenleyenlerden Suriye istihbaratından Ömer El Hatip yakalanmıştı. Tabii ki biz bu konuda çok sevindik, gurur duyduk. Özverili çalışmasından dolayı MİT'imizi tebrik ediyoruz" dedi.

Tuna "Dernek olarak, şehit aileleri olarak sevinçliyiz. Var olsun devletimiz. Şimdi firari iki kişi kaldı. Bizim kırmızı noktamız bilindiği gibi Mihraç Ural. O da yakalandığı zaman bizler için büyük bir sevinç kaynağı olacak. Devletimizden emniyetimizden bir an önce Mihraç Ural'ın da yakalanarak getirilip yargılanması, şehit aileleri üzerinde büyük bir sevinç yaratacağından eminiz. Olaydan sonra 9 kişi yakalandı. Periyodik olarak operasyonlar devam etti. Daha sonra 5 kişi daha yakalandı. Onların da mahkemesi görüldü, en son mahkemede ise Mehmet Gezer müebbet hapis cezası aldı" dedi.

Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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