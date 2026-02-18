Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 1 evde hasar oluştu.

Adabucak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede atölyenin bitişiğindeki iş yerleri ve eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yeri ve evde hasar oluştu.