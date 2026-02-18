Haberler

Hatay'da sanayi sitesindeki yangın 3 iş yeri ve 1 evde hasara yol açtı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sanayi sitesinde meydana gelen yangında, bir mobilya atölyesinden başlayan alevler, bitişiğindeki iş yerleri ve bir eve sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 1 evde hasar oluştu.

Adabucak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede atölyenin bitişiğindeki iş yerleri ve eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 iş yeri ve evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
