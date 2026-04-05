Reyhanlı'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 23 gram esrar bulundu.
Araçtaki M.İ. ve Y.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak