Cilvegözü'nde park halindeki TIR yandı

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı önünde park halindeki bir TIR yangına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve yangının nedeni araştırılıyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki TIR yandı.

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı önünde park halindeki bir TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken TIR'da maddi hasar meydana geldi. TIR'daki yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

