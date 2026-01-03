Cilvegözü'nde park halindeki TIR yandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki TIR yandı.

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı önünde park halindeki bir TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken TIR'da maddi hasar meydana geldi. TIR'daki yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.