Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yolcu hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 16 Mart'ta saat 14.00 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; adı öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Motosikletten yola savrulan sürücü ve arkasındaki yolcu, hafif olarak yaralandı. İki yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 2 kişi, daha sonra taburcu edildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.