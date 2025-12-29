Hatay'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Ahmet Demir ve 14 yaşındaki Ömer Faruk Lama yaşamını yitirdi. Motosikletin refüje çarpmasının ardından Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ahmet Demir'in (16) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, dün Cilvegözü Mahallesi'ndeki yolda refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Demir ve arkasındaki Ömer Faruk Lama (14) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Demir'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan Lama'yı Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Lama, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel