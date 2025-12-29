Haberler

Hatay'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Ahmet Demir ve 14 yaşındaki Ömer Faruk Lama yaşamını yitirdi. Motosikletin refüje çarpmasının ardından Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Demir'in (16) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, dün Cilvegözü Mahallesi'ndeki yolda refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Demir ve arkasındaki Ömer Faruk Lama (14) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Demir'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan Lama'yı Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Lama, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan

300 bin oy kullanıldı: İşte 2025'in kelimesi
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Ezeli rakibin yıldız ismi istediğini öğrenen taraftarlar çıldırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi