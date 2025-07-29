Reyhanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yolda ilerleyen motosiklet, ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: REYHANLI,(Hatay),