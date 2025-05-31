Reyhanlı'da Kaçan Kurbanlık Koyunlar Çamurdan Kurtarıldı

Reyhanlı'da Kaçan Kurbanlık Koyunlar Çamurdan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bahçeden kaçan 2 kurbanlık koyun, girdikleri derede mahsur kaldı. Ekipler, çamura saplanan koyunları kurtararak sahibine teslim etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bahçeden kaçan kurbanlık 2 koyun deredeki çamura düşerek mahsur kaldı. Koyunlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kurbanlık olarak beslenen 2 koyun, kaçtı. Koyunlar, kaçarken girdikleri derede çamura saplandı. Koyunlarının arkasından giden vatandaşlar, hayvanları kendi imkanlarıyla çıkartamayınca yardım istedi Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, ekibi iş makinesiyle girdikleri dereden koyunları çıkartarak sahibine teslim etti.

Haber-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar

Her şey 10 gram altın için
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.