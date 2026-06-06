Reyhanlı'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir iş yerine tabancayla ateş açıldı. Bu sırada iş yerinde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçen, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı