Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve ev kullanılamaz hale geldi.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ev, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.