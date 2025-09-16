Reyhanlı'da 61 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 61 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 61 kilogram kaçak nargile tütün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste 61 kilogram kaçak nargile tütünü bulan ekipler, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel