Restorasyonu Tamamlanan Seydiler Hamamı Hizmete Girdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Seydiler Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle hizmete girdi.

Eskişehir Valiliğinin destekleriyle restorasyonu gerçekleşen Seydiler Hamamı'nın açılış töreninde konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, bu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla geçmişin izlerini modern dokunuşlarla birleştirerek restorasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dökmeci, hamamın restorasyonunda kendilerine destek olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve vatandaşlar katıldı.