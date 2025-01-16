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Restorasyonu Tamamlanan Seydiler Hamamı Hizmete Girdi

Restorasyonu Tamamlanan Seydiler Hamamı Hizmete Girdi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Seydiler Hamamı, restorasyon çalışmaları sonrasında düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan yetkililer, tarihi mirası gelecek nesillere aktarma vurgusu yaptı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Seydiler Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle hizmete girdi.

Eskişehir Valiliğinin destekleriyle restorasyonu gerçekleşen Seydiler Hamamı'nın açılış töreninde konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, bu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla geçmişin izlerini modern dokunuşlarla birleştirerek restorasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dökmeci, hamamın restorasyonunda kendilerine destek olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Güncel
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