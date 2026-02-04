Haberler

Düştüğü havalandırma boşluğundan halatla kurtarıldı

Siirt'te bir restoranda havalandırma boşluğunu temizlemek isteyen Kübra Kaya, dengesini kaybederek düştü. Kurtarma ekipleri, halatla yaptığı çalışma ile Kaya'yı bulunduğu yerden çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir binanın 2'nci katındaki restoranda meydana geldi. Havalandırma boşluğunu temizlemek isteyen Kübra Kaya, dengesini kaybederek düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar alanda yürütülen dikkatli çalışma sonucu havalandırma boşluğuna girerek Kaya'ya ulaştı. İtfaiye ekipleri, Kübra Kaya'yı halatla bulunduğu yerden çıkararak, güvenli alana aldı. Kaya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
