Tarsus'taki saldırıda TIR şoförünün vurulma anı kamerada
TIR ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANINA AİT SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIMersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 6 kişiyi öldüren saldırgan Metin Ö.'nün, TIR şoförü Gökay Selefioğlu'nu vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
TIR ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANINA AİT SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 6 kişiyi öldüren saldırgan Metin Ö.'nün, TIR şoförü Gökay Selefioğlu'nu vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
RESTORANDAKİ SİLAHLI SALDIRI ANI
Metin Ö.'nün, Sabri Pan ile Ahmet Ercan'ı restoranda öldürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında restoranda yaşanan panik anları yer aldı.
YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Metin Ö.'nün farklı yerlerde tabancayla vurduğu yaralıların kimlikleri belli oldu. Saldırıda yaralanan Mirici Veli Şimşek, Mehmet Han Topal, Muhammet Serin, Ramazan Kara, Mustafa Genç, İsmail Yüksek, Ahmet Bülbül ve Mustafa Azvaoğlu'nun kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
'SALDIRGANI TANIMIYORUZ'
Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, "Mirici Veli Şimşek'i markete gönderdik, o sırada bir patlama sesi duyduk. Kapının önüne çıktığımızda, saldırgan kaçıyordu. Saldırganı tanımıyorduk, yaralımızın hastanedeki tedavisi sürüyor" dedi.
Haber: Yusuf YILDIZ–Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,