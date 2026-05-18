Haberler

Tarsus'taki saldırıda TIR şoförünün vurulma anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TIR ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANINA AİT SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIMersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 6 kişiyi öldüren saldırgan Metin Ö.'nün, TIR şoförü Gökay Selefioğlu'nu vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN VURULMA ANINA AİT SALDIRI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 6 kişiyi öldüren saldırgan Metin Ö.'nün, TIR şoförü Gökay Selefioğlu'nu vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

RESTORANDAKİ SİLAHLI SALDIRI ANI

Metin Ö.'nün, Sabri Pan ile Ahmet Ercan'ı restoranda öldürdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı sırasında restoranda yaşanan panik anları yer aldı.

YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Metin Ö.'nün farklı yerlerde tabancayla vurduğu yaralıların kimlikleri belli oldu. Saldırıda yaralanan Mirici Veli Şimşek, Mehmet Han Topal, Muhammet Serin, Ramazan Kara, Mustafa Genç, İsmail Yüksek, Ahmet Bülbül ve Mustafa Azvaoğlu'nun kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

'SALDIRGANI TANIMIYORUZ'

Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, "Mirici Veli Şimşek'i markete gönderdik, o sırada bir patlama sesi duyduk. Kapının önüne çıktığımızda, saldırgan kaçıyordu. Saldırganı tanımıyorduk, yaralımızın hastanedeki tedavisi sürüyor" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ–Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

İşte A Milli Takımın Dünya Kupası kadrosu
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara yıldız vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim

Hakan Safi'den dünya yıldızı vaadi: 2 ismi reddettim...
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti