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Restoran ve Kafelerde "Şeffaf Menü" Uygulaması Zorunlu Hale Getiriliyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasının zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Vatandaşlar, sipariş öncesinde yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini görebilecek.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde "şeffaf menü" uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Uygulamayla vatandaşlar, sipariş vermeden önce yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini menülerden, dijital ekranlardan ya da QR kodlarla görebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, restoran ve kafelerde "şeffaf menü" uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, uygulamayla tüketicilerin sipariş öncesinde yemeklerin içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Yumaklı'nın paylaşımı şöyle:

"Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz."

Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde."

Bakan Yumaklı paylaşımına "şeffaf menü" uygulamasını açıklayan bir video da ekledi.

Kaynak: ANKA
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