Ressam Yalçın Gökçebağ'ın "Geçmiş Uzun Sürer" sergisi açıldı - Haberler

Ressam Yalçın Gökçebağ'ın "Geçmiş Uzun Sürer" başlıklı sergisi Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçının farklı dönemlerine ait eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz'a kadar devam edecek.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkanı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri tuvalleri aracılığıyla izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Gökçebağ, 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerini, kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara kültürel bir miras olarak bırakmayı amaçlıyor.