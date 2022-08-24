RESSAM ADNAN ÇOKER İÇİN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ'NDE TÖREN

ÇAĞDAŞ Türk resim sanatının usta isimlerinden Prof. Dr. Adnan Çoker için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Yapılan törenin ardından Çoker'in naaşı cenaze aracına konularak Şakirin Camii'ne götürüldü.

95 yaşında hayatını kaybeden Türk resminin en büyük ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda tören düzenlendi. Törene Öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Adnan Çoker'in hayat hikayesini okudu. Öğretim üyeleri ve sanatçılar konuşma yaptı.

Ressam Bedri Baykam "Bu akademiden çok büyük isimler geldi geçti. Osman Hamdi'den beri akademide en büyük iz bırakan birkaç isimden biri olarak hem bu akademinin hem Türk sanat tarihinin içinde sarsılmaz yerini aldı. 3-4 kuşak sanatçıyı derinden etkiledi. Yeni kuşak sanatçıları, yeni arayışları hep destekledi. Kendisinden sonra gelen kuşaklarla, bizlerle, bizden sonraki gençlerle, yazarlara, çizerlerle hep yakın bir dostluk kurdu. Onlara da kendi deneyimlerinden tecrübelerinden pay çıkararak kendi deneyimlerini paylaştı." dedi.

Ressam Bünyamin Özgültekin "Adnan hocamız bizi bir kere daha bir araya getirdi. Adnan hocanın olduğu yerde birkaç öğrenci varsa, mekan varsa orası üniversiteye dönüşüyor. Dersten çıktıktan sonra dersimiz asla bitmezdi. Odasına geçilirdi, orada derse devam edilirdi. ya da karşılaştığınız herhangi bir galeride ders devam ederdi. Hiçbir zaman bunu bırakmadı. Her öğrencisine bunu adım adım giydirdi" diye konuştu.

Adnan Çoker'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Çoker için Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.