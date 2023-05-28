Resmi olmayan sonuçlara göre 2. tur seçimlerini kaybeden Kılıçdaroğlu, 21.30 açıklama yapacak

2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 21.30'da kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Ülke genelinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

Saat 20.10 itibarıyla Erdoğan 26 milyon 891 bin 260 oy alarak yüzde 52.12 ile yarışı önde götürüyor. Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 706 bin 361 oy alarak yüzde 47.88 oranında bulunuyor.