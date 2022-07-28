Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 göreve atamalar gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 farklı göreve yeni atamalar gerçekleştirildi.
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Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı. Resmi Gazete'de en dikkat çeken karar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan atamalar oldu.
8 GÖREVE YENİ İSİMLER ATANDI
28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 8 göreve yeni isimler atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle:
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Yasemin Girici,
- Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Serkan Yüceer,
- Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir,
- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin,
- Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne Fatih Mehmet Bal,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse,
- Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Kemalettin Işık atandı.