Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 göreve atamalar gerçekleştirildi

Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı. Resmi Gazete'de en dikkat çeken karar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan atamalar oldu.

8 GÖREVE YENİ İSİMLER ATANDI

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 8 göreve yeni isimler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle: