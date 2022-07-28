Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 göreve atamalar gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 göreve atamalar gerçekleştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 göreve atamalar gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki 8 farklı göreve yeni atamalar gerçekleştirildi.

 - Güncelleme:

Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı. Resmi Gazete'de en dikkat çeken karar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan atamalar oldu.

8 GÖREVE YENİ İSİMLER ATANDI

28 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 8 göreve yeni isimler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şöyle:

  • Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Yasemin Girici,
  • Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Serkan Yüceer,
  • Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir,
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin,
  • Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne Fatih Mehmet Bal,
  • Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse,
  • Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığına Ramazan Güngör
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Kemalettin Işık atandı.
Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title